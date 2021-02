W Polsce w porównaniu do innych państw europejskich i na świecie mamy jedną z najpłytszych recesji - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Dodał, że za kilka tygodni przedstawiony zostanie tzw. Nowy Polski Ład.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ostatni rok był "najtrudniejszym gospodarczo rokiem w historii III RP". Pandemia spadła na świat z siłą huraganu i spustoszyła bardzo wiele sektorów, bardzo wile państw. Doprowadziła do tragedii dziesiątki milionów rodzin - zaznaczył.

Morawiecki wskazał, że objawiło się to m.in. przez zerwane łańcuchy dostaw, rosnące bezrobocie, szok podażowy i popytowy. Zwrócił jednak uwagę, że niektóre państwa - te, które miały rezerwy - przeszły pandemię lepiej od innych.

Polska uchroniła się przed takimi apokaliptycznymi scenariuszami. Polska ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie, a patrząc na resztę świata można powiedzieć, że jedną z płytszych recesji na świecie - powiedział.

Szef rządu zapowiedział, że za kilka tygodni zostanie przestawiony tzw. Nowy Polski Ład, czyli plan gospodarczy po pandemii Covid-19.

W styczniu Główny Urząd Statystyczny podał pierwszy szacunek dot. dynamiki produktu krajowego brutto za 2020 rok. Według wstępnego szacunku PKB w 2020 roku był realnie niższy o 2,8 proc. w porównaniu z 2019 roku, wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 roku.

Premier: Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych

Wchodzimy w rok 2021 z bardzo dobrym stanem finansów publicznych. (...) Cały wielki program Prawa i Sprawiedliwości ogniskował się na tym, żeby w Ministerstwie Finansów wypracować zdrowe, solidne mechanizmy realizacji stanu finansów publicznych, realizacji budżetu państwa (...) i to powiodło się w znacznym stopniu - powiedział Morawiecki.

Premier poinformował, że we wtorek do Polski trafił raport Komisji Europejskiej pokazujący dobry stan polskich finansów publicznych.

Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych - podkreślił premier.

Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na "zielono". (...) to są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dodał.

Premier przypomniał, że w roku 2015 dochody budżetu były niższe od 300 mld zł, podczas gdy w roku 2020 znacznie przekroczyły 400 mld zł.

4 proc. wzrostu PKB w 2021 roku

Premier Morawiecki przyznał, że wzrost gospodarczy będzie zależał m.in. od siły tzw. trzeciej fali pandemii. Poinformował, że rząd ma również i scenariusze pesymistyczne w tej materii, jeśli chodzi o wzrost

Widać, że 4 proc. (PKB - PAP) jest raczej niezagrożone. Jeśli miałbym obstawiać, to sądzę, że raczej możemy przekroczyć te 4 proc. w tym roku - powiedział. Premier zastrzegł, że dziś jest jednak za wcześnie, by mówić, że byłaby to prognoza pewna.

Budżet na 2021 rok przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Według budżetowych założeń PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.