Do uzyskania rekompensaty ma wystarczyć jedynie wniosek, a nie, jak teraz, wchodzenie na drogę sądową. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt skierowany do weteranów – żołnierzy i funkcjonariuszy z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30 proc., który ma ułatwić procedurę uzyskania odszkodowania.

MON przekazał, że obecnie przed sądami powszechnymi toczy się pięć postępowań cywilnych wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa przez weteranów poszkodowanych, którym status przyznał Minister Obrony Narodowej. Resort wskazuje, że zmiany są odpowiedzią na "wieloletnie trwanie tych postępowań cywilnych". "Postępowanie administracyjne o przyznanie rekompensaty zakończy się w terminie do 5 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku" - przekazało MON. Osoby, którym już przyznano status, nie będą poszkodowane przez nowe przepisy Status weterana poszkodowanego przysługuje żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb, którzy zostali skierowani do działań poza granicą państwa i w związku z tym doznali uszczerbku na zdrowiu, z tytułu którego przyznano im świadczenia odszkodowawcze. Do 17 czerwca 2024 r. ustawa "o weteranach działań poza granicami państwa" umożliwiła przyznanie przez MON statusu weterana-poszkodowanego blisko 120 osobom. Minister spraw wewnętrznych przyznał ten status dwóm osobom. Resort nie chce, by osoby, którym już przyznano ów status, były poszkodowane przez nową regulację. One również będą mogły wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w terminie do dwóch lat do wejścia w życie ustawy. Dzięki temu rozwiązaniu wykluczona zostanie możliwość zwlekania ze złożeniem wniosku ze względu na oczekiwanie wyższej waloryzacji świadczenia. Ograniczenia czasowego nie zakłada się natomiast w stosunku do osób, które w przyszłości uzyskają status, mając na względzie jak długotrwały może być proces dochodzenia do zdrowia, w stopniu umożliwiającym złożenie wymaganego wniosku. Kwoty rekompensaty Przygotowany w MON projekt zakłada, że weterani, u których orzeczony został uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30 proc., mogą ubiegać się o przyznanie rekompensaty w wysokości nie niższej niż 200 tys. zł oraz nie wyższej niż 600 tys. zł. Graniczne kwoty rekompensaty podlegać będą corocznie waloryzacji. Wysokość rekompensaty będzie określana z uwzględnieniem wielkości uszczerbku, cierpień fizycznych i psychicznych, niezdolności do pracy lub podejmowania ról społecznych, pogorszenia jakości życia, konieczności długotrwałego i skomplikowanego leczenia. Projektowane rozwiązanie - jak tłumaczą wnioskodawcy - wprowadzi prostą i szybką procedurę uzyskania rekompensaty na podstawie złożonego wniosku, bez potrzeby ponoszenia ze strony weteranów dodatkowych kosztów np. w sytuacji wejścia na drogę sądową. Rekompensata będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej właściwego organu - ministra obrony, ministra spraw wewnętrznych, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szefa Agencji Wywiadu. Uprawnionymi do ubiegania się o nią będą osoby posiadające status weterana poszkodowanego, u których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% proc. i został doznany wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa, lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań, lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

