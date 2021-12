"W sobotę w całym kraju prognozujemy porywisty wiatr, który najmocniej odczują mieszkańcy północno-wschodnich i wschodnich regionów. Opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem mogą pojawić się w województwie podlaskim i podkarpackim" - powiedział PAP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

Zdjęcie ilustracyjne / EFE / PAP/EPA

Według prognozy IMGW przekazanej przez synoptyka Mateusza Barczyka, rano w sobotę w południowej części kraju, a także na wschodzie pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W sobotę rano temperatura będzie się wahać od zera st.C na wschodzie, południu i centrum do 4 stopni nad morzem - podał Barczyk.

W południe należy się spodziewać "opadów deszczu ze śniegiem, a także śniegu, które pojawią się na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu". Na zachodzie lokalnie wystąpi słaby deszcz. Temperatura w południe dosyć wyrównana. Od 2 stopni na południowym wschodzie i 3 st. w centrum do 5 na zachodzie i północy. Najcieplej nad morzem do 6 stopni Celsjusza - powiedział Barczyk.



Prognoza IMGW przewiduje, że "w sobotę wieczorem w całym kraju zawieje porywisty wiatr. Najmocniej odczują to mieszkańcy północnego wschodu i wschodniej Polski. Na Podlasiu i Podkarpaciu mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem". Synoptyk IMGW dodał, że temperatura w kraju wyniesie od zera st.C na Podkarpaciu, 3 stopni w centrum do 5 st.C na zachodzie.