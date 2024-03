W przyszłym tygodniu poznamy nowego szefa policji - dowiedział się reporter RMF FM. Z naszych ustaleń wynika, że największe szanse na objęcie funkcji komendanta głównego ma były dowódca garnizonu stołecznego, a obecnie dyrektor biura bezpieczeństwa w warszawskim ratuszu Michał Domaradzki.

Michał Domaradzki / Piotr Nowak / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Domaradzki ma prokuratorskie zarzuty i przez dłuższy czas był to powód, który blokował go na stanowisko szefa policji.

Jest podejrzany o nadużycie władzy. Miał nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek do przekazania informacji ze śledztwa. Natomiast na początku zeszłego roku, po tym, gdy już usłyszał zarzuty, całą dokumentację w jego sprawie przejęła ABW. Sprawdzała, czy daje gwarancję bezpieczeństwa w dostępie do tajemnic. Ten dostęp miał z racji pełnienia funkcji w ratuszu.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w zeszłym miesiącu Agencja wydała Domaradzkiemu certyfikat dostępu do tajemnic do "poziomu natowskiego". Może to oznaczać, że zarzuty nie są już przeszkodą w objęciu funkcji komendanta głównego.

Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, obecny "pełniący obowiązki" szefa policji - Michał Boroń zostanie - już na stałe - pierwszym zastępcą Domaradzkiego. Jak usłyszał nasz dziennikarz, nikt nie chce powierzać mu na kolejne 3 miesiące stanowiska, bo źle to świadczyłoby między innymi o stabilności policji.