Marnujemy ogromne ilości jedzenia - alarmuje Instytut Ochrony Środowiska. Rocznie to średnio 123 kg wyrzuconej żywności na każdego Polaka. Równocześnie, według instytutu zmarnowana żywność w Polsce odpowiada za emisję około 13 mln ton gazów cieplarnianych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2022 roku w Polsce wygenerowano 4,5 mln ton odpadów żywności, a zmarnowana żywność przekroczyła 4,8 mln ton. Najwięcej, bo 56 proc tych odpadów pochodzi z gospodarstw domowych - wynika z badań, które Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) przeprowadził w ramach sprawozdawczości Polski dla Komisji Europejskiej.

Jak zaznacza IOŚ-PIB, marnotrawstwo to problem, z którym mierzy się cała Unia Europejska. Przypomniano też raport dla Unii "No Time To Waste", z którego wynika że Wspólnota marnotrawi więcej żywności, niż importuje. Według szacunków jest to nawet 153,5 mln ton jedzenia rocznie.

"Aby z tym walczyć, Unia Europejska nałożyła na wszystkie kraje członkowskie obowiązek ograniczenia marnotrawstwa żywności o 50 proc. do 2030 roku. Efekt? Chociaż kraje podjęły działania mające na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności, ich poziom ambicji i wyniki są bardzo zróżnicowane. Komisja Europejska, aby zwiększyć skuteczność działań, proponuje rozwiązania legislacyjne, m.in. nowelizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. Co to będzie oznaczało dla Polski? Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów żywności na etapie przetwórstwa o 55 tys. ton i na kolejnych etapach: handlu i konsumpcji sumarycznie o 980 tys. ton" - wskazuje IOŚ-PIB.

IOŚ-PIB wskazuje na katastrofalne dane, świadczące o tym, że z jednej strony 10 proc. dostępnej żywności w UE trafia do kosza, podczas gdy z drugiej, 37 mln osób w Unii Europejskiej nie stać na to, aby przynajmniej co drugi dzień zjeść pełnowartościowy posiłek.

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1979 roku. W 2024 roku Światowy Dzień Żywności obchodzony jest pod hasłem "Prawo do żywności dla lepszego życia i lepszej przyszłości".

Tematem przewodnim jest zwrócenie uwagi na prawo każdego człowieka do dostępu do różnorodnej, odżywczej, bezpiecznej i dostępnej żywności. Celem tegorocznych obchodów jest zwiększenie świadomości na temat potrzeby zapewnienia wystarczającej ilości wartościowej żywności dla wszystkich ludzi. Ma to szczególne znaczenie w obliczu kryzysów, takich jak zmiany klimatu, konflikty i kryzysy gospodarcze.