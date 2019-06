Około czterdziestu ciosów ostrym narzędziem zadał swojej partnerce 44-letni Marek Ś. z gminy Biała w pow. prudnickim (Opolskie). Jak poinformował w piątek rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej Stanisław Bar, mężczyźnie przedstawiono dzisiaj zarzut zabójstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do zdarzenia doszło w czwartek w gminie Biała pod Prudnikiem. Policję zawiadomili przechodnie, którzy widzieli zakrwawionego i zataczającego się mężczyznę.



Według wstępnych ustaleń, zatrzymany przez funkcjonariuszy Marek Ś. zabił swoją partnerkę, zadając jej kilkadziesiąt ciosów w szyję, klatkę piersiową i nogi.



W piątek mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa. Marek Ś., który był już w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, przyznał się do winy. Jak wyjaśniał, powodem były nieporozumienia między partnerami.



Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Za zarzucane mu czyny grozi dożywotnie więzienie.