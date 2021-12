Wóz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Włodawie, w województwie lubelskim podczas jazdy do gaszenia pożaru wpadł w poślizg i dachował. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Różanka w województwie lubelskim, na drodze wojewódzkiej nr 816. Auto wpadło do rowu, gdzie zatrzymało się do góry kołami. Trzech ratowników przewieziono do szpitala.

