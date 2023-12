W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy. Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania Sienkiewicza za bezprawne. Podobnie twierdzą m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent: Media publiczne trzeba rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że w związku ze zmianami w mediach publicznych zawetował ustawę okołobudżetową . "Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" - poinformował prezydent Duda. "Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - dodał.

"Po Świętach niezwłocznie złożę do Sejmu własny projekt, dotyczący m. in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. W związku z powyższym wzywam Marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz oraz Marszałka Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską do pilnego zwołania obrad obu Izb w celu rozpatrzenia i przyjęcia projektu jeszcze w tym roku" - napisał prezydent.