Szpitale w woj. łódzkim są przygotowane i chętne do przyjmowania pacjentów z Ukrainy. Jak zapewnił marszałek województwa Grzegorz Schreiber, ta wyjątkowa pomoc medyczna nie zaburzy działania placówek. Nie wpłynie także na bezpieczeństwo finansowe szpitali.

Szpitala są gotowe na uchodźców z Ukrainy - mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber / Urząd Marszałkowski w Łodzi / Materiały prasowe

Wszystkie szpitale wojewódzkie są do dyspozycji uchodźców z Ukrainy - zapowiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. To odpowiedź na potrzeby, jakie powstały w związku z wojną na Ukrainie. Sytuacja była omawiana podczas spotkania przedstawicieli rządu z wojewodami, marszałkami województw i samorządowcami.

Jak podkreśla marszałek Schreiber: Uchodźcom, którzy po 24 lutego przyjechali lub przyjadą do naszego województwa i którzy będą tego potrzebowali, zapewnimy opiekę zdrowotną w naszych szpitalach, a system rozliczeń będzie bezpieczny dla naszych jednostek. Natomiast odpowiedzią na apel ministra infrastruktury o to, by ograniczyć wszelkie bariery komunikacyjne dla uchodźców, żeby mogli bezpiecznie i bez problemów przemieszczać się po naszym kraju, Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest bezpłatna dla Ukraińców.

Łódzki Dom Kultury (jednostka podległa samorządowi województwa łódzkiego) to miejsce tymczasowego pobytu dla osób, które przyjadą z Ukrainy. To wspólna decyzja wojewody i marszałka. Chcemy, żeby natychmiast, gdy do nas trafią, mieli gdzie się podziać, mieli gdzie wypić herbatę lub kawę i w spokoju poczekać na miejsce wskazane przez służby wojewody - mówił marszałek.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński mówi o punktach informacyjnych dla obywateli Ukrainy / Urząd Wojewódzki w Łodzi / Materiały prasowe

ŁDK to także miejsce zbiórki darów. Placówka została wskazana, żeby ułatwić działania wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, która są zaangażowane w pomoc rzeczową dla ofiar wojny na Ukrainie. Z budynku przy ul. Traugutta 18 w Łodzi pomoc będzie przewożona do granicy lub na terytorium Ukrainy - w zależności od potrzeb. O transport zadbają urzędnicy wojewody i marszałka.