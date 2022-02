Nieograniczony dostęp online do spektakli, oper, koncertów, czy filmów z oferty instytucji kultury z woj. łódzkiego zapewni nowy portal streamingowy - drzwidokultury.pl. Pierwsza tego rodzaju platforma VOD w kraju powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

W jednej przestrzeni możemy odwiedzić nasze instytucje kultury. To szansa na obcowanie z kulturą wyższą w dowolnym miejscu i czasie. Głęboko wierzę, że nasz portal wyznaczy nowy trend - ogłosił na konferencji prasowej wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.



Szeroki dostęp do oferty instytucji kultury województwa łódzkiego właściwie z każdego miejsca na świecie jest możliwy dzięki stworzeniu portalu streamingowego. Zapewnia on dostęp online z komputerów, laptopów, tabletów, czy smartfonów do materiałów multimedialnych na życzenie (VOD) oraz transmisje na żywo z instytucji kultury woj. łódzkiego.



To - jak zaznaczyli jego twórcy - pierwszy tego typu inicjatywa dedykowana w całości wojewódzkim instytucjom kultury. Jej celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu z odbioru kultury z przyczyn logistycznych, ekonomicznych i doraźnych, takich, jak np. lockdown.

W planach koncert walentynkowy

Na platformie drzwidokultury.pl można oglądać wydarzenia artystyczne z oferty instytucji prowadzonych przez samorząd województwa: Teatru Wielkiego, Teatru im. Stefana Jaracza, Filharmonii Łódzkiej, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, Łódzkiego Domu Kultury, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W związku z tym w jego zasobach są: spektakle, opery, koncerty, filmy, zabytki, książki, ale również warsztaty, wykłady, lekcje muzealne, szkolenia, wywiady, recenzje, reportaże.



"Drzwi do kultury" to możliwość zaprezentowania Łódzkiego jako województwa filmowego. Dzięki portalowi będziemy mieli możliwość pokazania filmów z naszych zasobów, a jako instytucja z 70-letnią tradycją zasób ten mamy ogromny - zaznaczył Sławomir Kalwinek, wiceprezes Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która zajęła się techniczną stroną projektu.



Pierwszym wydarzeniem na żywo w "Drzwiach do kultury" będzie zaplanowany na piątek 18 lutego w Filharmonii Łódzkiej koncert walentynkowy "Kochajmy".



Zapraszamy Państwa do ekranów komórek, komputerów, laptopów. Będzie to wydarzenie bardzo radosne, bo z okazji walentynek. Muzycy Filharmonii Łódzkiej pod wodzą naszego mistrza Tomasza Gołębiewskiego, podzielą się z państwem swoją radością, grając piosenki znanych twórców, m.in. Zbigniewa Wodeckiego - zachęcał dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz Bęben.



Dostęp do oferty drzwidokultury.pl jest całodobowy. Część treści artystycznych, wystawienniczych i edukacyjnych będzie bezpłatna (np. uczestnictwo w wernisażach, warsztatach, szkoleniach, wystawach). W części płatnej znajdą się m.in. premiery spektakli teatralnych, koncerty na żywo.



Jak zapewniają twórcy portali, oferta obejmuje wszystkie grupy wiekowe, w tym seniorów, dzieci i młodzież - indywidualnie, jak i grupowo np. podczas zajęć szkolnych. Tłumaczenie strony pozwoli zaś korzystać z treści obcokrajowcom, czy studentom z innych krajów.