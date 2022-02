Z powodu rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zamknął w czwartek 17 domów dziennego pobytu, z których korzysta na co dzień ponad 700 seniorów i osób niepełnosprawnych. Zagwarantowane dla podopiecznych posiłki będą wydawane na wynos.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

O zamknięciu 17 domów dziennego pobytu (DDP) poinformował w czwartek łódzki MOPS. Powodem jest rosnąca liczba przypadków Covid-19. W placówkach, które dysponują w sumie 780 miejscami, koronawirusem zakażonych jest 20 podopiecznych oraz jeden pracownik.

Zdrowie i bezpieczeństwo zarówno znajdujących się pod naszą opieką seniorów, jak i naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu domów dziennego pobytu. Do otwarcia placówek wrócimy tak szybko, jak to tylko możliwe. Będzie to jednak zależne od poprawy sytuacji epidemiologicznej w całym mieście i kraju, jak również od spadającej liczby zakażeń. Sytuację będziemy monitorować na bieżąco - zaznaczyła zastępca dyrektora MOPS w Łodzi ds. pomocy środowiskowej Elżbieta Jaszczak.

W DDP nie będą organizowane żadne zajęcia. Zagwarantowane podopiecznym wyżywienie - śniadanie oraz dwudaniowy obiad - będzie wydawane na wynos. Od poniedziałku do piątku każdy senior lub upoważniona przez niego osoba będzie mogła przyjść po posiłki w godzinach wyznaczonych indywidualnie przez każdą placówkę.

W dwóch placówkach na Bałutach, gdzie występują potwierdzone przypadki zachorowań na Covid-19, co najmniej do końca tego tygodnia posiłki w ogóle nie będą wydawane. Stanie się to możliwe dopiero po powtórnie przeprowadzonych badaniach oraz negatywnych wynikach testów na obecność koronawirusa, zarówno wśród seniorów, jak i pracowników.

Zamknięte będą także dwa Domy Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami, w których jest w sumie 100 miejsc. W tym przypadku opiekunowie podopiecznych zrezygnowali z posiłków, także tych na wynos.

Jak przypomniał MOPS, w ciągu ostatnich dwóch lat były już okresy ograniczenia działalności stacjonarnej DDP. Podczas ostatniego, trwającego od końca marca do początku maja ubiegłego roku, przygotowano i wydano podopiecznym ponad 12 tys. posiłków.