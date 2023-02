Lockheed Martin złożył w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia pierwsze zamówienie produkcyjne w ramach offsetu związanego z pierwszą fazą programu obrony powietrznej Wisła.

. Szkolenie 37. dywizjonu rakietowego obrony powietrznej/ Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej WZU otrzymało wstępne zamówienie o wartości 7 mln złotych (1,5 mln dolarów) dotyczące sterowników ogrzewania (heater controller units). "Jest to jeden z kluczowych komponentów wyposażenia naziemnego PAC-3 MSE, który zostanie wyprodukowany w Polsce i zainstalowany w krajowym systemie po jego dostarczeniu" - podkreślił koncern.

Zamówione elementy to interfejs między wyrzutnią i pociskami zapewniający wymianę sygnałów między składnikami systemu Patriot także w niekorzystnych dla sprzętu warunkach atmosferycznych typowych dla Polski. "Zamówienie jest wynikiem czteroletniej współpracy obejmującej m.in. wsparcie i przygotowanie techniczne WZU do produkcji sterowników ogrzewania w zakładzie w Grudziądzu. Kontrakt otwiera drogę przyszłym zamówieniom i perspektywom dalszego partnerstwa pomiędzy obiema firmami" - zaznaczył Lockheed Martin.



Nasze partnerstwo z polskim przemysłem zapewnia Ministerstwu Obrony Narodowej RP zarówno kluczowe zdolności, jak i stymuluje wzrost całej polskiej bazy przemysłowej, wzmacniając nasze więzi - powiedziała cytowana w przekazanym PAP komunikacie wiceprezes ds. programu PAC-3 w Lockheed Martin Missiles and Fire Control Brenda Davidson. Cieszymy się wizją zawarcia kolejnych kontraktów produkcyjnych z naszymi partnerami z polskiego przemysłu obronnego - dodała.

Ponad 20-letnia współpraca

Dyrektor Lockheed Martin na Polskę, Europę Środkową i Wschodnią Robert Orzyłowski powiedział, że "Lockheed Martin od ponad 20 lat wspiera polską gospodarkę, współpracując z polskim przemysłem". Tylko w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy około 8 miliardów złotych - 1,8 miliarda dolarów - w naszych polskich partnerów w łańcuchu dostaw, zwiększając ich możliwości do wzrostu i utrzymania ponad 5 tys. miejsc pracy - zaznaczył.



Jak powiedział, "te miejsca pracy są uzupełnieniem" stanowisk 1600 osób zatrudnionych bezpośrednio w PZL Mielec - "firmie należącej do Lockheed Martin, która jest głównym polskim eksporterem sprzętu obronnego i naszym największym zakładem produkcyjnym poza USA".



Produkowany przez koncern Lockheed Martin PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) to pocisk przechwytujący o zwiększonych zdolnościach do zwalczania pocisków balistycznych, wybrany przez Polskę jako uzbrojenie zestawów Patriot.



We wrześniu 2021 zakończył się przegląd gotowości produkcyjnej WZU, który otworzył drogę do produkcji prototypowych jednostek sterowników grzałek i kabli wyrzutni M903 dla pocisków PAC-3 MSE.



Realizacja programu Wisła

W programie obrony powietrznej średniego zasięgu Polska wybrała system MIM-104 Patriot amerykańskiej firmy Raytheon, uzbrojeniem polskich zestawów, zintegrowanych z nowym systemem zarządzania polem walki IBCS (Northrop Grumman) mają być pociski PAC-3 MSE.



Wartość umowy na dwie baterie (16 wyrzutni) wyniosła 4,75 mld dolarów. Do realizacji programu Wisła powołano Konsorcjum PGZ-Wisła, do którego weszło 14 podmiotów - PGZ S.A. i spółki Grupy. W programie Wisła jako poddostawcy uczestniczą także firmy spoza PGZ, jak bydgoska spółka Teldat, Agregaty Pex-Pool Plus z Dębicy i produkująca naczepy specjalne Demarko z Bytomia.



Wartość umów offsetpowych podpisanych z korporacjami Raytheon, Lockheed Martin i Northrop Grumman przed zawarciem umowy głównej wyniosła blisko 950 mln zł.



Lockheed Martin jest producentem m.in. samolotów F-16, F-35 i C-130 Hercules, artylerii samobieżnej HIMARS; do koncernu należy korporacja Sikorsky Aircraft - producent śmigłowców UH-60 Black Hawk i PZL Mielec, gdzie powstają wersje S-70i i S-70M.