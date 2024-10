Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do przyszłego wtorku posiedzenie w sprawie wydania listu żelaznego dla podejrzanego w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS biznesmena Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. Sąd chce potwierdzenia, że przebywa on za granicą.

Poszukiwany Paweł Szopa / Policja

W warszawskim sądzie odbyło się posiedzenie w sprawie wydania listu żelaznego dla Pawła Szopy.

Po posiedzeniu obrońca biznesmena mec. Jacek Dubois poinformował, że sąd odroczył posiedzenie do przyszłego wtorku.

Sytuacja od czasu wniosku o list żelazny się zmieniła. Strona obrończa, jak i strona oskarżycielska mają przedstawić stosowne dowody sądowi, bo to jest warunek wydania listu żelaznego i akurat tutaj nie ma sporu pomiędzy prokuraturą i obroną - poinformował mec. Dubois.

Zaznaczył, że sąd musi mieć pewność, że jego klient przybywa za granicą. Sąd poprosił o uaktualnienie tej okoliczności - powiedział.

Dodał, że to standardowa procedura w takiej sytuacji. Osoba przebywająca za granicą stawia się u jakiegoś urzędnika. W zależności od kraju może to być adwokat albo notariusz, który urzędowo po wylegitymowaniu stwierdza, że danego dnia stawiła w takim miejscu, co jest dowodem, że przybywa poza granicami kraju - wyjaśnił mec. Dubois.

List żelazny to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej, w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z tzw. wolnej stopy.

Śledztwo ws. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.



Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu "prania brudnych pieniędzy".



W lipcu prokuratura postawiła zarzuty dwóm innym osobom w sprawie RARS: dyrektorce biura zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Justynie G. i kierowniczce z tego biura Joannie P. Zarzuty te dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, co miało polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów RARS w związku z realizacją grantu unijnego w kwocie 114 mln euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy.