Neurochirurdzy ze szpitala w Szczecinie-Zdrojach niemal jednocześnie zoperowali zrośnięte przedwcześnie czaszki rocznych bliźniaczek: Marceliny i Michaliny. Dziewczynki stały się bardziej radośniejsze, a ich rodzice są zadowoleni z efektów zabiegu.

Zdjęcie ilustracyjne / Marijan Murat / PAP/DPA

To była pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Lekarze ze szczecińskiej placówki przeprowadzili operację przedwcześnie zrośniętych czaszek rocznych bliźniaczek.

Była potrzebna (operacji - przyp. red.) bardzo ze względu to, że dochodziło do deformacji kości czaszki. Głowa miała bardzo dziwny kształt. Wiemy z doświadczenia, że ona będzie się nadal dalej deformowała no i myślimy o dalszym rozwoju. Zapobiega to dalszym zaburzeniom rozwojowym u dzieci w przyszłości - powiedział reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej dr Łukasz Madany, który przeprowadził zabieg.

Marcelina i Michalina razem ze swoimi rodzicami pojawiły się na pierwszej kontroli.



Wychowaniu Marcelinki zmieniło się to, że jest bardziej radośniejsza, bardziej rozrabia. Wcześniej było tak, że więcej popłakiwała, była bardziej niespokojna - przyznaje mama dziewczynek, Aleksandra Gerwatowska, która jest bardzo zadowolona z efektów zabiegu.



Neurochirurdzy ze Szczecina mają na swoim koncie już prawie 100 zabiegów kraniosynostozy, czyli przedwczesnego zrośnięcia szwów czaszkowych.