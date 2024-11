Specjaliści przypominają o możliwości bezpłatnej ochrony wcześniaków przed wirusem RS. Chodzi o gotowe przeciwciała, które w ramach immunizacji za darmo mogą otrzymać właśnie dzieci urodzone przedwcześnie. 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka.

Immunizacja to zastrzyk domięśniowy. Te dzieci muszą być immunizowane co miesiąc w trakcie całego sezonu większego ryzyka zakażeń wirusem RS, który jest szczególnie groźny dla najsłabszych dzieci, takich jak wcześniaki, dzieci z mukowiscydozą czy chorujące na rdzeniowy zanik mięśni. Wysokie ryzyko zakażeń wirusem RS jest między październikiem a marcem, kwietniem. W Polsce działa 67 ośrodków akredytowanych, w których podawane są przeciwciała. Chodzi o to, aby dostęp był jak najłatwiejszy, gdy rodzic musi zawieźć małe dziecko - tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem neonatolog prof. Ewa Helwich.

MAPA I LISTA 67. OŚRODKÓW, W KTÓRYCH WCZEŚNIAKOM PODAWANE SĄ PRZECIWCIAŁA.

Kto może skorzystać z programu bezpłatnej immunizacji?

Z programu bezpłatnej immunizacji, czyli podania przeciwciał, mogą skorzystać dzieci, które:

w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1. roku życia i urodziły się w wieku ciążowym poniżej 28. tygodni ,

, w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia i mają dysplazję oskrzelowo-płucną,

w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 6. miesiąca życia i spełniają kryterium: wiek ciążowy 29 - 32 tygodni lub - wiek ciążowy ≤ 35 tygodni oraz mała masa urodzeniowa ≤ 1500 gramów

w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia - dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA),

w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1. roku życia - dzieci z mukowiscydozą,

w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia - dzieci z hemodynamicznie istotną wadą serca z jawną niewydolnością serca, utrzymującą się pomimo leczenia farmakologicznego lub umiarkowanym lub ciężkim wtórnym nadciśnieniem płucnym lub siniczymi wadami serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej utrzymującej się <90%.

Co dalej z ustawą wydłużającą urlopy rodziców wcześniaków?

Coraz bliżej jest wydłużenie urlopów rodziców wcześniaków. W nadchodzącym tygodniu w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie ustawy, dzięki której mama lub tata mają spędzać więcej czasu z dziećmi urodzonymi przedwcześnie.

Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka przewiduje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że ustawa wejdzie w życie najwcześniej 1 kwietnia.

Liczymy na szybkie przeprocedowanie przepisów przez posłów, senatorów i na podpis prezydenta. Potem vacatio legis trwa trzy miesiące. Każdego dnia dostaję wiele pytań od mam, czy będą mogły skorzystać z ustawy. Te mamy, które w momencie wejścia w życie ustawy będą na urlopie macierzyńskim i zdążą 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego złożyć wniosek do ZUS, będą mogły z tej ustawy i z nowego świadczenia skorzystać. Taka jest obietnica i zapowiedź. Co ważne: z wydłużonego urlopu będzie mogła skorzystać mama albo tata wcześniaka. Nie miałam żadnych sygnałów i głosów od polityków, że jest to dziwna ustawa i że jej nie poprze. Słyszę od wszystkich: "To jest ważna ustawa i oczywiście, że ją poprzemy"- podkreśla.

W niedzielę po zmroku, w ramach obchodów Światowego Dnia Wcześniaka niektóre budynki będą podświetlone na fioletowo.

W Krakowie to między innymi kładka ojca Bernatka i Tauron Arena.