Były prezydent Lech Wałęsa trafił do szpitala. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, pod którym napisał: "Trafił mnie Covid". Jego sekretarz Marek Kaczmar poinformował, że prezydent jest pod dobrą opieką.

Dziś były prezydent Lech Wałęsa w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z sali szpitalnej. Widać na nim polityka podłączonego do aparatury medycznej. Pod zdjęciem napisał: "Trafił mnie Covid".



Sekretarz byłego prezydenta Marek Kaczmar potwierdził, że Wałęsa trafił do szpitala. Byliśmy w sanatorium w Ustce i prezydent gorzej się poczuł - mówił.



Wyjaśnił, że Wałęsa miał wysoką temperaturę i "postanowili wrócić do Gdańska". Prezydent jest w gdańskim szpitalu pod bardzo dobrą opieką - dodał.



Na pytanie korespondenta PAP, jak czuje się prezydent, Kaczmar odpowiedział, że jak "80-latek z Covidem - przechodzi to ciężko" - zaznaczył.