Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz mówi, że czuje się nękana po wyroku TK ws. aborcji. Według jej relacji, kiedy wróciła do domu drogę zagrodziło jej dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich stanął na przejściu do klatki schodowej, w której mieszka i kazał się jej tłumaczyć z wyroku, a drugi wszystko filmował.

Krystyna Pawłowicz / Radek Pietruszka / PAP

Jak mówiła na antenie tvp.info prof. Krystyna Pawłowicz, kiedy zakończyła się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, do domu odwiózł ją służbowy samochód. Według relacji Pawłowicz, kiedy auto odjechało, zobaczyła, jak z podwórka wychodzi dwóch młodych mężczyzn i idzie w kierunku klatki budynku, w której mieszka.

Z głębi ciemnego podwórka i zza samochodu wyszło dwóch młodych mężczyzn; jeden stanął na przejściu do mojej klatki. Kiedy zaczęłam się zbliżać, zaczął zadawać mi pytania, i kazał się tłumaczyć z wyroku w Trybunale Konstytucyjnym - mówiła Pawłowicz.



Jak dodała, drugi mężczyzna "filmował w tym czasie i świecił latarką w oczy". Sędzia poprosiła mężczyzn, aby odeszli i wpuścili ją do domu. Ci jednak nadal blokowali jej drogę.



Wówczas odwróciła się i zaczęła iść szybszym krokiem do najbliższego sklepu. Oni szli za mną i filmowali - stwierdziła Pawłowicz.



Podkreśliła, że wtedy weszła do sklepu, a mężczyźni stanęli przed wejściem. Oczywiście nie miałam możliwości wyjścia. Ja się ich po prostu bałam, więc zadzwoniłam na policję - stwierdziła Pawłowicz.



Na miejsce przyjechał radiowóz - policjanci wylegitymowani mężczyzn. Policja poczekała, jak ja weszłam do domu, a oni (mężczyźni - PAP) tam stali przez jakiś czas (...). Natomiast od sąsiadów wiem, że potem jakoś odeszli, ale wcale nie mam pewności, czy oni nie wrócą z powrotem - relacjonowała prof. Pawłowicz.



Podkreśliła, że "czuje się nękana", zastraszona oraz że to "efekt takiego terroryzowania i szczucia na mnie, ale też na innych polityków".



Zaznaczyła, że nie złoży w tej sprawie zawiadomienia. Wiem, że tylko doda pracy policji - mówiła Pawłowicz. Później na Twitterze napisała: "Nie zastraszycie mnie!".



Informację o zdarzeniu potwierdza stołeczna policja. Oficjalnie w tej sprawie nie zostało złożone zawiadomienie, a patrol, który był na miejscu pouczył zainteresowane osoby o ich prawach i obowiązkach - powiedział PAP Jarosław Florczak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.