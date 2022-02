W poniedziałek, 14 lutego, rusza nowa, przyspieszona linia aglomeracyjna nr 310, która połączy Kraków z gminą Wielka Wieś. Będzie to kolejna linia z grupy tzw. agloekspresów, czyli linii zapewniających szybki dojazd do centrum Krakowa z okolicznych miejscowości.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nowa linia kursować będzie po trasie: "Os. Podwawelskie” – rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Jasnogórska, Modlnica, Szyce, Wielka Wieś, Biały Kościół, Czajowice, Bębło, Będkowice - „Będkowice Pętla” (wybrane kursy będą dojeżdżać tylko do przystanku „Biały Kościół Murownia Pętla”).

Nowa linia 310 będzie kursować w dni powszednie w godzinach szczytu co 15 minut, poza tymi godzinami co 30 minut, a w dni wolne mniej więcej co godzinę.



W związku z uruchomieniem nowej linii, zlikwidowana zostanie linia miejska nr 114, która obecnie kursuje między os. Podwawelskim i ul. Chełmońskiego (rejon Galerii Bronowice)



W Krakowie kursuje już kilka tzw. agloekspresów

Linie autobusowe z grupy tzw. agloekspresów mają na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców gmin sąsiadujących z Krakowem do korzystania z komunikacji miejskiej.

Pierwszym tego typu połączeniem była linia nr 304, która w 2008 r. połączyła ścisłe centrum Krakowa z Wieliczką. W ubiegłym roku powstały kolejne dwie - nr 307 i 337, dojeżdżające do miejscowości w gminach Zielonki i Michałowice. Na początku tego roku zaczęła funkcjonować linia nr 301, która połączyła Kraków z Niepołomicami.