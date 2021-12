Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie odrestaurowało historyczny wagon transportowy tzw. lorę, wykorzystywany w latach 80. ubiegłego wieku. W okresie Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pojazd będzie kursował ozdobiony życzeniami świątecznymi.

MPK, Lora ze świątecznymi życzeniami / MPK Kraków / Materiały prasowe

Odrestaurowany pojazd widzowie mogli już podziwiać na krakowskich torach. Wagon został wyremontowany przez pracowników Stacji Obsługi i Remontów MPK. W kolejnych dniach kursy lory z życzeniami dla mieszkańców i turystów zostały zaplanowane na 18-19 grudnia, 22-23 grudnia oraz 25-31 grudnia.

Jak przypomniał rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, wagony transportowe są wyjątkowymi pojazdami poruszającymi się po krakowskich torach. Tego typu pojazdów było w mieście bardzo mało i nie są powszechnie znane, chociaż ich historia ma już ponad 100 lat. Początkowo były przeznaczone wyłącznie do konkretnych zadań, najczęściej związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej, czyli do transportu np. kabli, szyn czy piasku - wyjaśnił.



Pod koniec ich wykorzystywania wagony transportowe służyły głównie do przewożenia pomiędzy zakładem remontowym położonym w Podgórzu, a zajezdnią tramwajową Nowa Huta, dużych gabarytowo części, takich jak wózki wagonów, silniki tramwajowe czy pantografy.



Według pracowników MPK, w Krakowie tego typu wagony transportowe nie są już eksploatowane, zastąpiły je samochody ciężarowe. Można je natomiast nadal zobaczyć w służbie w takich miastach jak Warszawa, Łódź i Gdańsk.