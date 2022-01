120 tys. zł - tyle kosztował remont sali rehabilitacyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Najmłodsi pacjenci mogą w nich wykonywać ćwiczenia oddechowe i ruchowe. Również po przejściu Covid-19.

Nowa sala rehabilitacyjna w szpitalu dziecięcym w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

"Wyposażenie i cały sprzęt pozwala nam prowadzić rehabilitację we wszystkich schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, właściwie wszystkich specjalizacji lekarskich plus to, co aktualnie uruchamiamy, czyli rehabilitację pocovidową dzieci" - mówi Wiesław Krysa, kierownik oddziału rehabilitacji i rehabilitant.

Jak podkreśla rehabilitacja nie jest prowadzona regularnie z powodu koronawirusa.

Cytat My doświadczamy tego od września, bo praktycznie rozsypują się nam grafiki umówionych wizyt na rehabilitację. Chorują zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, chorują nam terapeuci. To, co zostało zaplanowane, ustalone, "rozsypuje się" praktycznie z dnia na dzień - dodaje rehabilitant.

Na czym polega rehabilitacja pocovidowa dla dzieci?

Jak informuje szpital w Prokocimiu, na początku są to proste ćwiczenia oddechowe i ruchowe a w miarę upływu czasu stopniowo zwiększane jest ich obciążenie.

"Program zajęć zawsze jest dostosowany do aktualnych możliwości pacjenta, w czasie ćwiczeń wykorzystywany jest cały nowoczesny sprzęt łącznie z masażami wodnymi i masażem klasycznym a także z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej dostępnej na sali rehabilitacyjnej (zajęcia te prowadzą fizjoterapeuci z uprawnieniami wspinaczkowymi)" - czytamy na stronie uniwersyteckiego szpitala.

Rehabilitacja po Covid-19 dzieci jest możliwa na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnik programu w czasie jego trwania nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Oto kontakt dla osób zainteresowanych rehabilitacją: 12 333 95 65 lub 12 333 95 64.

Józef Polewka / RMF FM