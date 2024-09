Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce, co ma związek z wpływem niżu genueńskiego o nazwie Boris. Od czwartku do poniedziałku rano w województwach dolnośląskim i opolskim obowiązują najwyższe alerty IMGW przed intensywnymi opadami. IMGW prognozuje, że może dojść do podtopień i zalań. Trudna sytuacja prognozowana jest też w województwie śląskim.

W związku z zagrożeniem specjalny komunikat wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w którym zaapelowano m.in. by w związku z możliwymi przekroczeniami stanów alarmowych na rzekach zachować ostrożność i unikać zbliżania się do rzek.

Ostrzeżenia wystosowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB, zwracając uwagę na "intensywne, nawalne opady deszczu" i możliwe podtopienia. Alert otrzymali mieszkańcy całych województw dolnośląskiego, opolskiego, a także niektórych powiatów woj. wielkopolskiego i łódzkiego.