"Jestem ciekaw, jak na to zareagują kombatanci i represjonowani, których przecież minister reprezentuje" - powiedział w rozmowie z portalem wp.pl prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do plakatu tegorocznego Marszu Niepodległości. Łudząco przypomina on obwieszczenia rozwieszane w całej Polsce podczas okupacji.

REKLAMA