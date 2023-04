Leki, które zawierają substancje psychotropowe, będą mogły być przepisywane tylko w czasie osobistej wizyty u lekarza. Taki plan zapowiedziało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Resort chce w ten sposób skończyć z łatwym dostępem do leków tego typu, które można teraz zdobyć dzięki receptomatom.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Receptomaty to serwisy intenetowe, które umożliwiają zapisanie się do "wirtualnego lekarza", który może przepisać pacjentowi honorowaną przez apteki receptę. W taki "zdalny" sposób można, bez pogłębionego wywiadu lekarskiego, uzyskać dostęp nawet do leków psychotropowych.

Resort zdrowia chce ten proceder ukrócić. W ciągu miesiąca gotowe ma być rozporządzenie dotyczące przepisywania leków - zapowiada minister Adam Niedzielski. Przede wszystkim będzie wymóg fizycznej wizyty przy pierwszorazowym przyznaniu leków - mówi szef resortu.

Ministerstwo zapowiada też możliwe konsekwencje wobec lekarzy, którzy takich recept za pośrednictwem receptomatów wydają szczególnie dużo.

Psychiatrzy zgadzają się, że te kwestie faktycznie powinny podlegać regulacjom. Sprawdzane powinno być kto i jak dostaje preparaty z substancjami psychotropowymi, by - przede wszystkim - zmniejszyć ryzyko uzależnienia się od tych leków.