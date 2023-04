Prawie dwa miliony złotych kary nałożył w sumie Narodowy Fundusz Zdrowia za przepisywanie pacjentom refundowanych leków dla chorych na cukrzycę typu drugiego niezgodnie ze wskazaniami - dowiedział się nasz dziennikarz. Chodzi o preparaty Ozempic i Trulicity. W części placówek leki dostawali pacjenci, którzy mają nadwagę, by łatwiej zmniejszyć masę ich ciała.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kary finansowe dotyczą zarówno indywidualnych praktyk lekarskich, jak i placówek medycznych. Do tej pory - jak ustalił nasz dziennikarz - dwie takie kary nałożono w Łodzi, a jedną w Krakowie.

Kolejne kontrole w tej sprawie trwają. NFZ zlecił je przede wszystkim dlatego, że leków dla chorych na cukrzycę od wielu miesięcy brakuje w polskich aptekach. Te preparaty są na liście leków, których większych zapasów nie można wywozić z kraju, czyli tzw. liście antywywozowej.

Tak duży popyt na te preparaty - według NFZ - może być między innymi efektem tego, że lekarze zbyt często wystawiają recepty na te leki osobom, którym refundacja formalnie nie przysługuje. W ten sposób stosują je poza wskazaniami.

Kontrole NFZ

Ozempic i Trulicity to leki dla chorych na cukrzycę typu drugiego. "Dzięki nim pacjenci mają szansę na dłuższe i lepsze życie. Leki sprawiają, że chorzy mogą odstawić insulinę lub pod kontrolą redukować wagę. Pacjenci, którzy mają wskazania do terapii tymi lekami, kupują je z refundacją na NFZ. Jednak często leki te są przepisywane ze zniżką dla osób bez wskazań refundacyjnych, jako preparaty na odchudzanie.

Efekt? Leków brakuje, a Narodowy Fundusz Zdrowia ma mniej środków na refundację terapii dla pacjentów, którym jest ona niezbędna. Oba preparaty trafiły już na listę antywywozową, a NFZ kontroluje, czy są przepisywane z refundacją dla pacjentów z cukrzycą" - czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym są leki z grupy analogów GLP-1?

Ozempic (semaglutidum) i Trulicity (dulaglutidum), czyli leki z grupy analogów glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), są stosowane w terapii cukrzycy typu 2. Stabilizują poziom glukozy we krwi, ale jednocześnie nie zwiększają ryzyka spadku cukru. Cukrzyca typu 2 jest przewlekłą chorobą, która może prowadzić do kalectwa z powodu powikłań, a nawet przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu 2 choruje ponad 1,2 mln osób. Zastosowanie leków Ozempic lub Trulicity pozwala u chorych na cukrzycę typu 2, leczonych wcześniej insuliną, zmniejszyć dawki i uprościć insulinoterapię. Dzięki tym lekom możliwe jest nawet odstawienie insuliny, co znacznie podnosi komfort życia bez uszczerbku na efektach leczenia.

Ozempic i Trulicity są refundowane. Pacjenci objęci refundacją płacą za nie tylko 30 proc. ceny. Pozostałą część dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. Z publicznych środków refundujemy terapie w konkretnych wskazaniach. Wskazania są ustalane przez niezależne od NFZ instytucje i organy. Wskazaniem do refundacji obu leków jest cukrzyca typu 2 u pacjentów: leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z wynikiem hemoglobiny glikowanej powyżej 7,5 proc., z otyłością I, II i III stopnia i z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.