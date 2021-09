Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przedłużyć koncesję dla programu TVN24. Przeciwko była tylko jedna osoba.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przedłużyć koncesję dla programu TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość, cztery głosy były za przyznaniem koncesji a jeden przeciwko. Decyzja zapadła na cztery dni przed jej wygaśnięciem.

Wcześniej, po 19 miesiącach analiz członkowie przyjęli uchwałę, w której zapisali maksymalne udziały w mediach podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Treść uchwały to tak naprawdę przekopiowanie zapisów ustawy zwanej lex TVN, nad którą prace zostały zawieszone po tym, jak weto do niej zgłosił Senat. Zgodnie z uchwałą podmioty spoza europejskiego obszaru nie mogą mieć większościowych udziałów w polskich mediach.

Taka sytuacja dotyczy właściwie jedynie telewizji TVN, w której większość udziałów ma amerykański koncern Discovery. Rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska zapewniała jednak, że choć członkowie przepisali pomysły polityków, to z działaczami partii rządzącej ich nie konsultowali.

Według nieoficjalnych informacji przyjęcie uchwały było elementem targów wewnątrz Rady i miało nakłonić członków do przyznania koncesji TVN24.

Co zakłada ustawa "lex TVN?"

Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

Według projektu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.