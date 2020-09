W środę wieczorem doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. Wcześniej tego dnia odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, a także posiedzenie zarządu Solidarnej Polski.

Jarosław Kaczyński / PAP/Paweł Supernak /

Po zakończeniu spotkania kierownictwa PiS rzeczniczka partii Anita Czerwińska powiedziała PAP, że "piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji".

Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna - zaznaczyła.

Z kolei po zakończeniu posiedzenia zarządu SP poseł Jan Kanthak poinformował, że Zbigniew Ziobro ma upoważnienie "do dalszych rozmów w sprawie zasad współpracy przy realizacji naszego wspólnego programu Zjednoczonej Prawicy".



Wieczorem doszło do spotkania Kaczyńskiego z Ziobro. Rozmowy toczyły się na neutralnym gruncie w willi należącej do kancelarii premiera.

Tej informacji nie chciał komentować wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Te rozmowy, te decyzje wymagają pewnej intymności - mówił w rozmowie z RMF FM.



W czwartek albo w piątek powinniśmy wiedzieć coś konkretnego o przyszłości Zjednoczonej Prawicy - stwierdził też wicerzecznik PiS. Na razie czekamy na deklaracje Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro. Decyzja zarządu Solidarnej Polski o udzieleniu mu pełnomocnictw napawa nas optymizmem - mówił Fogiel i dodał, że piłka jest po stronie "nie przeciwnika, a ekskoalicjanta".

Pierwsze spotkanie prezesa PiS z szefem Solidarnej Polski - ws. dalszych losów Zjednoczonej Prawicy - odbyło się w poniedziałek. Po tamtym spotkaniu rzecznika PiS przekazała PAP, że Kaczyński przedstawił wówczas warunki dalszego trwania koalicji.