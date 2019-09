Janusz Wojciechowski - polski kandydat na unijnego komisarza ds. rolnictwa - ma kłopoty. We wtorek Ursula von der Leyen ma przedstawić oficjalnie skład swojej Komisji, a niemiecki tygodnik "Der Spiegel" ujawnia, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi postępowanie wobec Janusza Wojciechowskiego. W rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon Wojciechowski zapewnił, że chce jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Stwierdził, że to "stara sprawa, o której pisano w 2016 roku". Podkreślił, że dochodzenie zostało już zakończone, co potwierdza dokument, który otrzymał od OLAFU w maju.

