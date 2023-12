Interwencja wobec Kingi Gajewskiej miała miejsce w czasie kampanii wyborczej w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać było, jak funkcjonariusze wciągali posłankę do policyjnego auta. Gajewska mówiła później RMF FM, że przez megafon informowała mieszkańców Otwocka o "250 tysiącach migrantów wpuszczonych do Polski przez obecny rząd".

Policjanci powiedzieli, że zapraszają mnie do radiowozu i wlekli w jego stronę, po czym podnieśli i na siłę wsadzili do środka. Nie zagłuszałam wiecu pana premiera Morawieckiego. Byłam 250 metrów od miejsca, gdzie się znajdował - daleko za barierkami. Na jedną kobietę wysłano kordon policji - mówiła Gajewska we wrześniu w Radiu RMF24.

Posłanka przekonywała, że policjanci nie dali jej się wylegitymować. Szarpali mnie za obie ręce - to widać na wszystkich nagraniach - podkreślała.



Po incydencie policja opublikowała nagrania z kamer noszonych przez funkcjonariuszy, które z ich perspektywy pokazują przebieg interwencji.