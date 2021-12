Prokuratura w Płocku wszczęła śledztwo w sprawie kilkuset pojemników i beczek z nieustaloną substancją, które odkryto na prywatnej posesji w gminie Radzanowo. W związku z nielegalnym składowaniem odpadów zatrzymano dwie osoby w wieku 43 i 44 lat. Śledczy zdecydowali o przedstawieniu im zarzutów.

Zdjęcie ilustracyjne / Waldemar Deska / PAP

Kilkaset pojemników i beczek z nieznaną substancją znaleziono w środę, natomiast w czwartek zatrzymani w tej sprawie dwaj mężczyźni byli przesłuchiwani w Prokuraturze Rejonowej w Płocku.

Na prywatnej posesji w gminie Radzanowo ujawniono kilkaset pojemników i beczek o różnej pojemności, zawierających nieznaną substancję. Są to pojemniki typu mauser o pojemności tysiąca litrów, a także metalowe beczki o pojemności dwustu litrów. Do sprawy aktualnie zatrzymane zostały dwie osoby w wieku 43 i 44 lat - powiedziała w czwartek prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Jak wyjaśniła, "jedna z zatrzymanych osób to właściciel posesji, a druga związana jest z przewozem". Dodała, iż wobec obu zatrzymanych zdecydowano w przedstawieniu zarzutów, dotyczących nielegalnych odpadów. Zaznaczyła jednocześnie, iż w związku z ujawnieniem w gminie Radzanowo pojemników i beczek z niezidentyfikowaną substancją, wszczęto śledztwo w kierunku art. 183 par. 1 Kodeksu karnego.

Mówi on, że kto wbrew przepisom składuje, transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak poinformował w czwartek Urząd Gminy w Radzanowie, pełniący tam obowiązki wójta Krzysztof Czerwiński spotkał się w sprawie nielegalnego składowiska odpadów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Dotychczas wykonane zostały czynności procesowe na miejscu zdarzenia przez uprawnione podmioty - przekazano w informacji samorządu. Podano przy tym, iż z pojemników uprawniony biegły pobrał próbki substancji i jednocześnie podjęto "dalsze czynności administracyjne" związane ze zdarzeniem.

Więcej problemów ze składowaniem odpadów

Pod koniec października Prokuratura Rejonowa w Płocku zakończyła aktem oskarżenia wobec czterech osób śledztwo dotyczące nielegalnego składowania odpadów w gminach Bodzanów, Słupno i Wyszogród. Postępowanie to prowadzono od marca, gdy na terenie dwóch gmin - Słupno i Wyszogród odkryto dwie naczepy z 30 pojemnikami typu mauser wypełnionymi, jak ustalił biegły, kwasem siarkowym, klasyfikowanym jako odpad niebezpieczny, przy czym dwa kolejne nielegalne składowiska substancji chemicznych odkryto następnie w maju na terenie gminy Bodzanów.

Także z końcem października Prokuratura Rejonowa w Płocku wszczęła następne śledztwo, tym razem w sprawie pojemników z nieznaną substancją, które odkryto w gminie Staroźreby - wtedy ujawniono tam 23 zbiorniki typu mauser wypełnione nieustaloną substancją chemiczną.