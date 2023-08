Sieć sklepów KiK wycofuje ze sprzedaży śpiworki dla niemowląt marki Ergee. Klienci, który już kupili produkt, powinni przestać go używać i oddać w najbliższym sklepie. "Zdecydowanie odradzamy dalszego użytkowania" - czytamy w komunikacie sklepu.

Jeden ze sklepów KiK / Shutterstock

Sklepy KiK zdecydowały się wycofać ze sprzedaży śpiworki do spania dla niemowląt. W opublikowanym na stronie komunikacie sieć sklepów wskazała, że "pomimo wszystkich dostępnych środków zapewnienia jakości, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić odchylenia. W niektórych śpiworkach dla niemowląt otwór na głowę jest zbyt duży, przez co dziecko może wślizgnąć się do środka śpiworka. Może to nieść ze sobą ryzyko uduszenia".

Wycofane zostały produkty w rozmiarach 50-65 cm. i 65-80 cm:

nr artykułu: 1164661 i 1164660; wzór: w beżowe kropki i w różowe kropki,

nr artykułu: 1164663 i 1164619; wzór: różowy w tęcze i zielone w dinozaury,

nr artykułu: 1157492 i 1157491; wzór: różowy w serca i brązowe w misie,

nr artykułu: 1159603 i 1159604; wzór: szary w auta, szary w spadające gwiazdy, zielony w słonie i biały w słonie,

nr artykułu: 1153830 i 1153829; wzór: różowy w safari i jasnobrązowy w safari,

nr artykułu: 1152536 i 1152537; wzór: szary w pingwiny i szary w foki.

Wycofane śpiworki / KiK / Materiały prasowe

KiK prosi klientów o zwrot zakupionych śpiworków. "Cena zakupu zostanie zwrócona"- zapewniono.