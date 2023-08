Bezpłatne leki dla kolejnych grup, osób do osiemnastego roku życia i osób, które skończyły 65 lat, to jedna z wyborczych obietnic PiS-u, zapowiedziana w połowie maja, w czasie konwencji "Programowy ul". Początkowo wskazywano, że pierwsi pacjenci z nowych grup z bezpłatnych leków skorzystają wraz z początkiem 2024 roku. Od kilku tygodni pojawiały się zapowiedzi, przede wszystkim ze strony byłego już ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że ten projekt wejdzie w życie 1 września 2023 roku. Nasz dziennikarz sprawdził, na jakim etapie jest realizacja tego projektu i co to oznacza dla pacjentów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Wykazy bezpłatnych leków dla dzieci, młodzieży i osób w wieku 65+ wciąż nie zostały opublikowane, bo Sejm dopiero w ostatni czwartek przyjął ustawę o świadczeniach, która ma dać dostęp do wybranych leków za darmo dla kolejnych grup. Ta ustawa wciąż czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Dopiero ten krok umożliwi zaprezentowanie list wybranych leków, które będą w pakiecie preparatów dostępnych za darmo. Jak ustalił nasz reporter, opublikowanie obu wykazów będzie możliwe najwcześniej w drugiej połowie tego tygodnia. Wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową Maciej Miłkowski przekazał naszemu dziennikarzowi Michałowi Dobrołowiczowi informację, że resort zdrowia jest gotowy na wejście w życie tego projektu wraz z początkiem września pod warunkiem opublikowania ustawy, która rozszerza dostęp do darmowych leków dla kolejnych grup, w Dzienniku Ustaw. Co rekomendowali eksperci? Już trzy tygodnie swoje rekomendacje, do których leków dostęp powinien być darmowy, przedstawicieli eksperci, wśród nich lekarze, z Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak dowiedział się nasz reporter, niemal pewne jest, że bezpłatna zarówno dla dzieci, jak i dla osób w wieku 65+ będzie szczepionka przeciwko grypie, a także wybrane preparaty przeciwpadaczkowe i przeciwcukrzycowe. Nie będzie za to wielu leków przeciwnowotworowych. One będą wciąż finansowane głównie z innego źródła i zgodnie z dotychczasowym mehcanizmem, jako programy lekowe. Onkolodzy tłumaczą, że programy lekowe nie są ograniczone wiekiem, tylko kwalifikacją, o której decyduje lekarz, oraz stanem ogólnym chorego. W pakiecie wybranych bezpłatnych leków mają być też preparaty dla chorych na astmę i alergię. I będą to tylko preparaty na receptę. Zobacz, jakie rekomendacje sformułowali eksperci w sprawie bezpłatnych leków: TUTAJ. Pakiet wybranych leków za darmo to jedna z obietnic PiS-u, która padła w czasie majowej konwencji pod hasłem "Programowy Ul". Nowe przepisy mają objąć 6 milionów 993 tys. osób do ukończenia 18. roku życia oraz 4 miliony 80 tys. osób między 65. a 74. rokiem życia.