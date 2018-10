W dniach 18-20 grudnia wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu.

Zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r., będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia spośród dwóch, których uczy się w szkole.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu będą miały wpływ na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej.





Próbny egzamin ósmoklasisty: To warto wiedzieć



Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - napisał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej CKE.



Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się na zorganizowanie próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych - centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów.





Więcej zadań otwartych



Dyrektor CKE zapowiedział, że na egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym, we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych, czyli takich, w których zdający sami formułują odpowiedź. W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów.



