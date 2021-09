Kolejne po Nikiszowcu i Giszowcu dawne górnicze osiedle w Katowicach zostało wpisane do rejestru zabytków. To część dzielnicy Murcki, gdzie pierwsze domy dla górników budowano na przełomie XIX i XX wieku. Chroniona prawem jest zabudowa kilku ulic. Starania o wpisanie Murcek do rejestru zabytków trwały ok. 6 lat.

