Funkcjonariusze CBŚP oraz ukraińska policja doprowadzili do rozbicia kartelu narkotykowego "Dwudziestki". Zatrzymano 15 osób, skonfiskowano substancje o wartości ponad 11 mln zł. W Polsce funkcjonariusze zatrzymali trzy kurierki i przejęli 77 kg pseudoefedryny.

Fot. ukraińska policja /

Międzynarodowa operacja z udziałem policjantów CBŚP oraz ukraińskiej policji doprowadziła do rozbicia kartelu narkotykowego "Dwudziestki" i zlikwidowania trzech laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Ostatnie działania w Ukrainie przeprowadzono w ubiegłym tygodniu, pod nadzorem Prokuratury Generalnej Ukrainy. Według śledczych substancje psychotropowe były produkowane w Ukrainie lub przemycane z Egiptu do Ukrainy.

W ubiegłym roku do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji dotarła informacja, że planowany jest przemyt narkotyków do Ukrainy przez Polskę. Akcję przeprowadzili policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. W Warszawie zatrzymano trzy kobiety związane z kartelem, które działały jako kurierki narkotykowe przemycające prekursory z Egiptu, przez Polskę do Ukrainy. Wówczas przejęto 77 kg pseudoefedryny. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota zatrzymanym przedstawiono zarzuty.

Podczas całej operacji zatrzymano 15 osób, zabezpieczono 230 kg marihuany, 6 kg metamfetaminy, 83 kg pseudoefedryny, amfetaminę, mefedron, Alfa-PVP, a także inne substancje służące do produkcji narkotyków syntetycznych, których czarnorynkowa wartość przekracza 11 milionów złotych.

Ponadto zabezpieczono kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych, koparki do kryptowalut, broń, amunicję, granaty oraz 65 samochodów, o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł.

Operacja objęta była wsparciem europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji.