Poszkodowani to pacjenci, którzy czekali w poczekalni na przyjęcie przez lekarza albo ich bliscy.

W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś wybuch. Potem rozległy się krzyki i zobaczyłem dym przy wejściu na oddział ratunkowy - powiedział CNN mężczyzna, który czekał na wypis żony, która przeszła w szpitalu operację.

Policja nadal nie wie, co doprowadziło do tego nietypowego wypadku. Podejrzewa, że nie był to akt zamierzony.

Jak mówi, na szczęście budynek był w dobrym stanie. Gdyby się zawalił, ofiar mogło być znacznie więcej.

/ ADAM DAVIS / PAP/EPA

