​Firma, która prowadziła internetową kampanię wyborczą Andrzeja Dudy, w tym samym czasie dostała milion zł od spółki, która za państwowe pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miała inwestować w start-upy - informuje "Rzeczpospolita".

Andrzej Duda / Marcin Obara / PAP

Jak podaje "Rz" w maju 2020 roku sztab Andrzeja Dudy sięgnął po pomoc do spółki HyperCrew z Nowego Sącza. Łukasz Mężyk z 300polityka.pl pisał, że "Sztab Andrzeja Dudy przeprowadził w tej kampanii operację internetowego mikrotargetowania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Połączenie analizy big data i mediów społecznościowych jak Facebook i platform video jak Youtube, pozwoliło na prowadzenie na tyle spersonalizowanej kampanii, jakby to była kampania lokalna". Dla każdego z powiatów wyprodukowano kilkadziesiąt materiałów reklamowych, odnoszących się do konkretnych spraw regionu. HyperCrew od sztabu Dudy otrzymało 1,48 mln zł.

Zaledwie tydzień przed złożeniem wniosku o rejestrację komitetu wyborczego Dudy, pod koniec maja 2020 roku HyperCrew otrzymała milion zł od spółki Czysta3.vc inwestującej w start-upy. HyperCrew napisało, że dzięki tym pieniądzom rozpoczyna pracę nad "wyjątkowym narzędziem, które zrewolucjonizuje targetowanie kampanii reklamowych".

Czysta3.vc powstała w październiku 2017 roku, początkowo jako 303 Innovation Fund. Założycielami byli Radosław Tadajewski i jego żona Agata, a partnerem w firmie jest były minister skarbu w rządzie Beaty Szydło Dawid Jackiewicz. "Jedna ze spółek Tadajewskiego kilka lat temu pracowała przy kampanii dla PiS i wykorzystała te same narzędzia - precyzyjnego targetowania" -wskazuje "Rz".

Spółce zależało na grantach z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskowała o 40 mln zł, jednak początkowo petycja przepadła. Sytuacja zmieniła się, gdy - jak ujawniły "GW", Funacja Reporterów i OKO.Press - spółkę wsparł list intencyjny wystawiony przez Akademię Sztuki Wojennej. Firma otrzymała dotację. Według ustaleń dziennikarze, o uzyskanie listu zabiegał znajomy Radosława Tadajewskiego - Bartłomiej Misiewicz.

NCBiR zaprzecza, że milion zł przekazany HyperCrew przez Czysta3.vc pochodził z grantów. Centrum tłumaczy, że HyperCrew nie znajduje się w portfelu funduszu. Z kolei na stronie Czysta3.vc w portfolio widnieje 13 spółek - w tym właśnie HyperCrew.