Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski nie w poniedziałek, a we wtorek - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. W trakcie wizyty spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO - dodano. Wygłosi także przemówienie do narodu polskiego.

Joe Biden / AL DRAGO / POOL / PAP/EPA Początkowo Biały Dom informował, że amerykański prezydent przybędzie do Polski w poniedziałek wieczorem. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w komunikacie zapowiadającym wizytę przekazała, że Biden złoży wizytę w naszym kraju w dniach 21-22 lutego (wtorek-środa). Amerykański prezydent przyleci do Warszawy prawdopodobnie o godzinie 8:30. Biden we wtorek o godz. 17:30 w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty ma spotkać się także z prezydentem Andrzejem Dudą, a także - w środę - wziąć udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy. O czym będzie mówił Biden podczas przemówienia? Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby poinformował wczoraj PAP, że podczas wizyty w Warszawie Joe Biden osobiście podziękuje Polsce za jej postawę w obliczu wojny na Ukrainie. Powie także o tym, czego potrzeba, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w przyszłości. Pytany, czy w czasie wizyty prezydenta Bidena w Polsce można spodziewać się ogłoszenia konkretnych decyzji, Kirby stwierdził, że prezydent zamierza podkreślić rolę Polski, a także nakreślić wizję na kolejne miesiące wojny na Ukrainie. Zobacz również: Arkady Kubickiego. To tutaj Joe Biden wygłosi przemówienie do Polaków On bardzo czeka na spotkanie z prezydentem Dudą i chce podziękować Polakom za niesamowite wsparcie, które dali nie tylko żołnierzom USA w Polsce, ale też naszym wysiłkom w sprawie koordynacji pomocy wojskowej, a także za hojność Polaków, jeśli chodzi o przyjęcie ponad miliona ukraińskich uchodźców - powiedział przedstawiciel Białego Domu. Podkreślił, że Polska "boksuje w wyższej, niż swoja, kategorii wagowej", jeśli chodzi o rolę, którą spełnia we wsparciu Ukrainy i prezydent Biden chce wyrazić to przesłanie osobiście w Polsce. Kirby zapowiedział, że w swoim przemówieniu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie Biden będzie mówił o międzynarodowej jedności w pomocy Ukrainie i "o tym, co będzie potrzebne w przyszłości, jeśli chodzi o wsparcie". Zapewnił przy tym, że pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych nie ustanie, a pieniądze przeznaczone już przez Kongres wystarczą na kontynuacje przez większą część roku. Pytany o możliwość spotkania prezydenta Bidena z Wołodymyrem Zełenskim, Kirby stwierdził, że obecnie nie ma do ogłoszenia żadnych dodatkowych punktów programu, ale podkreślił że obaj przywódcy są w regularnym kontakcie. Zobacz również: Macron: To nie jest czas na rozmowy z Rosją

Scholz: Niemcy pozostają największym sojusznikiem wojskowym Ukrainy w Europie

Zełenski w Monachium: Dawid pokonał Goliata nie poprzez rozmowę, a przez działanie

Auchan zaopatruje rosyjskich żołnierzy? Śledztwo "Le Monde"