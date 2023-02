"Les Diables Noirs", czy też "Zwarte Duivels" lub "Czarne Diabły" z Belgii - 26. drużyna światowego rankingu będzie kolejnym rywalem polskiej reprezentacji w rugby. Biało-Czerwoni znów grają w Gdyni, próbując zapomnieć o wpadce sprzed tygodnia, gdy z Portugalią przegraliśmy wysoko 3:65.

Kadra reprezentacji Polski w rugby

To będzie trzeci mecz Polaków w Rugby Europe Championship, do których awansowaliśmy po raz pierwszy od 25 lat. Trzeci mecz, po dwóch porażkach: na wyjeździe - 4 lutego w Bukareszcie z Rumunią 27:67 i w ostatnią sobotę, 11 lutego, u siebie w Gdyni z Portugalią - demolka 3:65. Ale to byli rywale, którzy we wrześniu zagrają we Francji o Puchar Świata.

W sobotę zagramy z rywalem dobrze znanym i poziomem bardziej zbliżonym do naszego. Belgia zajmuje 26. miejsce w World Rugby Ranking, a Polska jest w tym zestawieniu na 30. miejscu. Liderem WRR jest Irlandia, która wyprzedza Francję i Nową Zelandią.

Belgowie - podobnie jak my - w tym roku awansowali na poziom Championship, wygrywając rozgrywki Trophy. W poprzednim sezonie w Brukseli Biało-Czerwoni ulegli tej drużynie 11:41, rozgrywając jedno ze swoich najsłabszych zeszłorocznych spotkań. Teraz mamy nadzieję, że na stadionie w Gdyni obraz gry będzie zupełnie inny i nasza "piętnastka" powalczy o pierwsze zwycięstwo na tym poziomie europejskich rozgrywek. O wpadce z Portugalią chcemy szybko zapomnieć - mówi kapitan reprezentacji Piotr Zeszutek.

Trening kadry reprezentacji Polski w rugby

W wysoko przegranym meczu z Portugalią sztab polskiej reprezentacji nie mógł skorzystać z kilku bardzo ważnych graczy. Z powodu obowiązków związanych z grą w klubie i nauką, ze zgrupowania wyjechał Jędrzej Nowicki - łącznik ataku, który wystąpił od pierwszych minut w starciu z Rumunią. Urazów doznali między innymi Jan Cal, Grzegorz Buczek i - tuż przed meczem - Vaha Halaifonua. Wyzdrowieć nie zdążył Robert Wójtowicz. Poza tymi zawodnikami, do kadry na Belgię wracają też doświadczeni Kamil Bobryk i Aleksander Nowicki, który dołącza do swojego brata w rozgrywkach Rugby Europe Championship.

Dużym wsparciem dla drużyny będzie również zawodnik francuskiego RC Bassin D’Arcachon, Mateusz Bartoszek. Po raz ostatni grał w kadrze w pamiętnym, zwycięskim meczu Polska - Niemcy w Gdyni w listopadzie 2021 roku. W szerokiej kadrze Polaków na mecz z Belgami mamy też debiutanta Brandona Olowa - rugbistę występującego na co dzień w Australii w zespole Perth Bayswater, najstarszym klubie na zachodnim wybrzeżu Australii.

Brandona Olowa

Ten potężny zawodnik drugiej i trzeciej linii młyna jest w połowie Polakiem (jego matka jest Polką). Ma pomóc Biało-Czerwonym w walce o pierwsze zwycięstwo w Rugby Europe Championship. Po raz pierwszy w meczu z Belgami będzie miał też szansę zagrać filar Ogniwa Sopot, Sylwester Gąska. Gdy rozmawiałem z nim w Gdyni po meczu z Portugalią, podkreślał, że ta porażka Polaków zabolała szczególnie.

Sylwester Gąska

Mecz z Belgią o zwycięstwo i trzecie miejsce w grupie

Polska, po dwóch porażkach w fazie grupowej, jest już pewna tego, że w Rugby Europe Championship powalczy o miejsca 5-8. Mecz z Belgią zadecyduje jednak, która z tych drużyn zajmie trzecią lokatę w grupie B i w pierwszej fazie finałów będzie miała przywilej gry na własnym boisku.

Polski Związek Rugby /

Belgowie dotychczas też rozegrali dwa mecze. Też mają na swoim koncie dwie wysokie porażki - 17:54 z Portugalią i 5:56 z Rumunią. Mimo to, biorąc pod uwagę poprzedni sezon, ale również doświadczenie gry w Championship, to Belgowie będą faworytem spotkania z Polską.

Belgijskie "Diabły" z angielskim trenerem

Belgia to dobrze zorganizowana drużyna, z nowym angielskim trenerem. Mike Ford jest byłym graczem reprezentacji, łącznikiem młyna, potem trenerem, który między innymi odpowiadał za formację obronną reprezentacji Irlandii, a potem Anglii. Będąc członkiem zespołu trenerskiego dotarł z Anglikami do finału Pucharu Świata w 2007 r., przegranego wówczas z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Z Fordem - jako trenerem obrony - Anglia straciła też najmniej punktów w Pucharze Sześciu Narodów w 2009 r. Szansą Polaków jest to, że Ford jest trenerem Belgów od 7 stycznia bieżącego roku. Dlatego mam nadzieję, że w Gdyni nie przestraszymy się belgijskich "Diabłów".

Trener przygotowania fizycznego polskiej kadry Mirosław Babiarz po meczu z Portugalią podkreślał, że sztab zrobi wszystko, aby wszyscy zawodnicy byli gotowi na mecz z Belgią - zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym.

Trening kadry reprezentacji Polski w rugby

Jak grali Polacy i Belgowie?

Po inauguracyjnym spotkaniu w Rugby Europe Championship z Rumunią, Biało-Czerwoni zostawili pozytywne wrażenie. Co prawda w Bukareszcie straciliśmy 11 przyłożeń, ale sami potrafiliśmy kilkukrotnie ukąsić Rumunów, przegrywając 27:67. W kolejnym meczu z Portugalią pozwoliliśmy - niestety - przeciwnikom na zdobycie 11 przyłożeń. Tylko jedna szansa w ataku przez cały mecz i brak poprawy gry w obronie - na 128 szarż aż 46 było nieskutecznych! Przegraliśmy wysoko, bo 3:65. Zimny prysznic dla reprezentacji prowadzonej przez Walijczyka Christiana Hitta.

Skrót meczu Polska - Portugalia: