Polska jako kraj uznana została za winnego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który przyznał rację parom jednopłciowym domagającym się zmian w polskim prawodawstwie. Obecne prawo w naszym kraju uniemożliwia zawarcie związku prawnego osób tej samej płci - a to jest niezgodne Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka / Abaca / PAP/Abaca

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację pięciu polskim parom jednopłciowym, stwierdzając, że w Polsce nie istnieje możliwość zawarcia związku prawnego przez osoby tej samej płci - jest to niezgodne z podpisaną 22 lata temu przez polskie władze Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Wyrok zobowiązuje Polskę, polskie władze - w tym Sejm i prezydenta - do zmian prawa i stworzenia możliwości sformalizowania związków jednopłciowych. Co więcej, werdykt sądu daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osób skarżących kraj.

W ocenie ETPCZ sprawa nie dotyczy w ogóle kwestii małżeństw - co stanowiło główny argument strony rządowej przeciwko formalizacji związków. Rząd przekonywał, że polska konstytucja określa jednoznacznie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Trybunał odrzuca to tłumaczenie, zaznaczając, że w wyroku chodzi o jakąkolwiek formę prawną związku - co pozwoli na wspólne rozliczanie podatków, dziedziczenie czy dostęp do informacji medycznej.

Polskę zaskarżyło 5 par jednopłciowych - uważających, że w świetle polskiego prawa pozostają dla siebie obcymi osobami. Rząd przed Trybunałem próbował podważać zarzuty, twierdząc, że oskarżenie nie wykorzystało pełnej drogi sądowej w kraju. ETPCZ odrzucił jednak tę linię powołując się na wyroki polskich sądów w przeszłości.

W posiedzeniu rybunału brało udział 7 sedziów. 6 z nich nie miało wątpliwości i przyznało rację skarżącym parom jednopłciowym. Jeden sędzia zgłosił zdanie odrębne, głosował przeciw - i był to jedyny Polak w składzie, sędzia Krzysztof Wojtyczek.