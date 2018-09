Sędziowie dwóch izb Sądu Najwyższego jednomyślni - nie wskazali kandydatów na swoich prezesów, bo uznali, że te stanowiska są już obsadzone. Chodzi o izby pracy oraz karną.

Tabliczka informacyjna na budynku Sądu Najwyższego / Leszek Szymański / PAP

Według nowej ustawy sędziowie powinni wskazać po trzech kandydatów na miejsca zwolnione przez Stanisław Zabłockiego i Józefa Iwulskiego, którzy decyzją prezydenta odeszli w stan spoczynku.

Sędziowie Zabłocki i Iwulski na razie nie wrócą. Nadal izbami karną i pracy będą zarządzać wyznaczeni zastępcy. To dmuchanie na zimne - mówi sędzia Krzysztof Rączka. Zabłocki i Iwulski są jego zdaniem sędziami w stanie czynnym, ale powstrzymają się od orzekania. To nie to, że nie mogliby orzekać. Tylko po prostu nie chcemy, żeby wprowadzać pewien stan niepewności, napięcia - uzasadnia sędzia Rączka.

Sędziowie izb karnej i pracy bez głosu sprzeciwu uznali, że nie przedstawią prezydentowi kandydatów na nowych szefów izb, bo ich zdaniem prezydent nie miał prawa odesłać sędziów w stan spoczynku - choćby dlatego, że Andrzej Duda przysłał do sądu zawiadomienie, a nie postanowienie w tej sprawie. Po drugie sędziowie wzięli pod uwagę zamrożenie części przepisów ustawy o Sadzie Najwyższym i pytania prejudycjalne, skierowane przez Sąd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(mpw)