Od kilku dni Jarosław Gowin przebywa w szpitalu; nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby przekazywać informacje o stanie jego zdrowia, ale z pewnością już wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym kontakcie - poinformowała w środę rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w swoim biurze poselskim w Krakowie w październiku 2021 roku / /Łukasz Gągulski / PAP

W krótkim oświadczeniu dla mediów wygłoszonym w siedzibie Porozumienia Sroka odniosła się do doniesień medialnych na temat stanu zdrowia lidera partii. Od kilku dni Jarosław Gowin, w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu - poinformowała.

Wiosną tego roku ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Wtedy przebywał w szpitalu prawie trzy tygodnie. Był to szpital MSWiA w Warszawie - przypomniała Sroka. Rodzina i przyjaciele proszą o zachowanie prywatności - podkreśliła.



Nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby przekazywać informacje o stanie zdrowia, ale z pewnością już wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym i codziennym kontakcie - dodała.



Jak podkreśliła Sroka, "Porozumienie, jako partia i środowisko, dalej normalnie będzie prowadziło swoją działalność - zarówno w parlamencie, jak i w terenie, czekając na szybki powrót do zdrowia Jarosława Gowina".

Gowin wyrzucony z rządu

Dymisję Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii ogłosił w sierpniu na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Powodem wyrzucenia lidera Porozumienia z rządu była jego krytyka pod adresem sztandarowego programu PiS: Polskiego Ładu. Gowin krytykował przede wszystkim zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe, ale także nowelę ustawy medialnej, tzw. lex TVN.