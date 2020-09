Jadwiga Emilewicz może odejść z partii Porozumienie Jarosława Gowina i dzięki temu pozostać w rządzie. Taki scenariusz jest coraz mocniej rozważany przez Prawo i Sprawiedliwość - ustalili dziennikarze RMF FM.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz / Radek Pietruszka / PAP

Trwają rozmowy liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie rekonstrukcji rządu i umowy koalicyjnej. Kolejne spotkanie przewidziane jest na czwartek.

Jadwiga Emilewicz bezpartyjnym fachowcem

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie już mówi, że chce, żeby koalicjanci, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina straciły po jednym resorcie i miały ostatecznie po jednym ministerstwie.

Założenie jest takie, że liczba ministerstw zostanie zmniejszona prawie o połowę. Na przykład resort klimatu może zostać połączony z Ministerstwem Środowiska a Ministerstwo Sportu z resortem kultury z kolei Ministerstwo Rozwoju z resortem cyfryzacji albo z Ministerstwem Nauki.

Do rządu miałby wrócić Jarosław Gowin. A to oznacza, że zabrakłoby w tej partyjnej układance miejsca dla Jadwigi Emilewicz. Pojawił się więc nowy pomysł forsowany przez otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, żeby zachęcić wicepremier do odejścia z Porozumienia Jarosława Gowina i aby pozostała w rządzie - jako bezpartyjny fachowiec.



Sama zainteresowana na razie sprawy nie komentuje.

Sasin: Powrót Jarosława Gowina na stanowisko wicepremiera wydaje się przesądzony

Powrót Jarosława Gowina (Porozumienie) na stanowisko wicepremiera wydaje się przesądzony - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że nie jest przesądzone, jakim resortem miałby pokierować Gowin.



W poniedziałek odbyła się kolejna runda negocjacji między liderami Zjednoczonej Prawicy, dotyczących nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Do kolejnego spotkania koalicjantów ma dojść w czwartek około południa.



W poniedziałek poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował, że z tego co wie Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu.

Jarosław Gowin był wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego od listopada 2015 r. do kwietnia 2020 r.