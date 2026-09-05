"Jadę do domu". Andrzej Poczobut wskazuje termin powrotu na Białoruś

RMF24

Andrzej Poczobut nie zmienia swoich planów powrotu na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, mówi: „Jadę do domu”.

W sobotę w Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, podczas którego podjęto decyzję o przesunięciu zjazdu ZPB z połowy września na marzec 2027 roku. Powodem są - jak wskazała prezes organizacji Andżelika Borys - „względy bezpieczeństwa”.

W obradach wziął udział m.in. Andrzej Poczobut, który po wyjściu na wolność pod koniec kwietnia od razu deklarował, że wróci na Białoruś. Padła wówczas data połowy września - właśnie z powodu zaplanowanego na ten termin zjazdu Związku Polaków na Białorusi.

Były więzień polityczny powiedział w sobotę dziennikarzom, że swoich planów nie zmienia. Jadę na Białoruś, do domu. To dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza, że powinienem pojechać na Białoruś. Na spotkanie z ludźmi, przecież niektórych ludzi pięć lat nie widziałem - podkreślił.

53-letni działacz polskiej mniejszości poinformował, że planuje wyjazd na Białoruś już w przyszłym tygodniu.

Proszę sobie wyobrazić, ile sił Polska oddała na wsparcie mniejszości polskiej na Białorusi, ile sił oddano na wspieranie Związku Polaków na Białorusi w ciągu tych wszystkich lat. Ja tam jadę nie z motywów osobistych. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia, i chcę, by ta sprawa funkcjonowała, by związek się rozwijał - podkreślił.

Parę dni temu głos w sprawie powrotu Andrzeja Poczobuta na Białoruś zabrał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Szanuję jego osobistą decyzję, natomiast z punktu widzenia relacji z reżimem białoruskim, to sytuacja dla Polski trudna. Mówiąc wprost - niesie ona olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta - mówił.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut jest białoruskim dziennikarzem, publicystą i działaczem Związku Polaków na Białorusi. Urodził się w 1973 roku w obwodzie grodzieńskim. Przez lata relacjonował dla „Gazety Wyborczej” wydarzenia na Białorusi, zajmując się m.in. polityką władz w Mińsku, sytuacją opozycji oraz sprawami polskiej mniejszości.

W swojej działalności wielokrotnie upominał się o prawo Polaków na Białorusi do nauki języka ojczystego i pielęgnowania własnej kultury.

Został zatrzymany w Grodnie 25 marca 2021 roku, w czasie represji wymierzonych w działaczy polskiej mniejszości. W lutym 2023 roku sąd w Grodnie skazał go na osiem lat kolonii karnej. Białoruskie władze zarzuciły mu m.in. „wzniecanie nienawiści” oraz działania uznane przez prokuraturę za „rehabilitację nazizmu”. Polska i organizacje broniące praw człowieka oceniały postępowanie jako politycznie motywowane.

W białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, jednym z najcięższych łagrów na Białorusi, spędził ponad pięć lat, dokładnie 1860 dni. 28 kwietnia, w ramach międzynarodowej wymiany „pięciu na pięciu” (za rosyjskich i białoruskich szpiegów), odzyskał wolność.