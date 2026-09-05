Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony. „Względy bezpieczeństwa”

RMF24

Związek Polaków na Białorusi nie zorganizuje zaplanowanego na połowę września zjazdu. Władze organizacji zdecydowały o przesunięciu wydarzenia na marzec 2027 roku, wskazując na „względy bezpieczeństwa” swoich działaczy.

Decyzję o przełożeniu na marzec 2027 roku zjazdu Związku Polaków na Białorusi podjęto podczas sobotniego posiedzenia rady naczelnej organizacji w Białymstoku.

W obradach, które „ze względów logistycznych” odbyły się w stolicy województwa podlaskiego, uczestniczyło ponad 50 osób. Byli wśród nich prezesi oddziałów organizacji oraz dyrektorzy polskich szkół na Białorusi.

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys podkreśliła, że ostateczny sposób organizacji zjazdu będzie zależał od rozwoju sytuacji na Białorusi.

Będziemy orientować się w sytuacji. Jeżeli nie będzie możliwości, oczywiście ze względów bezpieczeństwa naszych ludzi, przeprowadzić zjazdu na Białorusi, będziemy myśleć, jak to zrobić dalej - powiedziała dziennikarzom w przerwie obrad.

W spotkaniu w Białymstoku uczestniczy m.in. Andrzej Poczobut. Wcześniej deklarował, że wróci na Białoruś w połowie września w związku z planowanym wówczas zjazdem ZPB.

Związek Polaków na Białorusi chce legalizacji działalności

Andżelika Borys przekazała również, że organizacja podejmuje działania na rzecz zalegalizowania swojej działalności na Białorusi. Reżim Alaksandra Łukaszenki od lat nie uznaje Związku Polaków na Białorusi.

Zostałam przez radę naczelną upoważniona do wypracowania i podjęcia działań związanych z legalizacją działalności Związku Polaków na Białorusi - poinformowała.