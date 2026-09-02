Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV

Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka miesięcy temu przez reżim Alaksandra Łukaszenki.
Poczobut podszedł do papieża po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przeprowadzili krótką rozmowę.
Podczas wizyty dziennikarza i działacza w Rzymie planowane są również inne jego spotkania, m.in. z szefem dyplomacji Watykanu arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.
W minioną niedzielę Poczobut gościł w Krakowie u kard. Grzegorza Rysia. Wizyta u metropolity krakowskiego miała charakter prywatny.
Uwolnienie Andrzeja Poczobuta
Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał tam od marca 2021 r. W lutym 2023 r. został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „wzniecanie nienawiści” oraz „wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku.
Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.
Uwolnienie Andrzeja Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii