Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV

RMF24

Andrzej Poczobut spotkał się w środę w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Do spotkania doszło po papieskiej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka miesięcy temu przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

Poczobut podszedł do papieża po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przeprowadzili krótką rozmowę.

Podczas wizyty dziennikarza i działacza w Rzymie planowane są również inne jego spotkania, m.in. z szefem dyplomacji Watykanu arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

W minioną niedzielę Poczobut gościł w Krakowie u kard. Grzegorza Rysia. Wizyta u metropolity krakowskiego miała charakter prywatny.

„Olbrzymie ryzyko, trudna sytuacja”. Poczobut chce wracać, Mroczek ostrzega „Szanuję jego osobistą decyzję, natomiast z punktu widzenia relacji z reżimem białoruskim, to sytuacja dla Polski trudna. Mówiąc wprost, niesie ona olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta” - tak decyzję o powrocie na Białoruś byłego…

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał tam od marca 2021 r. W lutym 2023 r. został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „wzniecanie nienawiści” oraz „wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku.

Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii