"Śmierć Pawła Adamowicza była dla mnie olbrzymim wstrząsem. Sądzę, że było to powszechne odczucie wśród samorządowców, zwłaszcza prezydentów dużych miast. Podzielaliśmy jego poglądy i podziwialiśmy Go za ich konsekwentne głoszenie i wdrażanie" - tak prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wspomina w rozmowie z Onetem zabitego w ubiegłym roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. "Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że otwartość wobec świata i ludzi, jaką prezentował Paweł może prowadzić do tak tragicznych skutków" - podkreśla.

