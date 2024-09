Grupa Azoty złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczy działań na szkodę spółki w zakresie umów sponsoringowo-reklamowych i umów darowizn. Straty oceniono na ponad 5,2 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Grupa Azoty poinformował o sprawie w poniedziałek. W komunikacie wskazano, że umowy ujęte w zawiadomieniu były zawierane od IV kwartału 2022 roku, czyli już w okresie, gdy Grupa Azoty Puławy zaczęła odnotowywać rekordowe poziomy strat.

"W zawiadomieniu złożonym przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe ‘Puławy’ S.A. jest mowa o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień w obszarze umów reklamowo-sponsoringowych oraz darowizn. Chodzi o umowy zawierane przez Spółkę pomimo ograniczenia, a w pewnych okresach nawet wstrzymania wydatków niekrytycznych z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki oraz z naruszeniem wewnętrznych procedur i przepisów prawa" - podała Grupa Azoty.

Zawiadomienie zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

"Wydatki sponsoringowe oraz darowizny udzielane przez poprzednie Zarządy od początku budziły zdziwienie. Spółka, która w III kwartale 2022 roku wstrzymała znaczącą część produkcji, a w IV kwartale zanotowała stratę netto blisko pół miliarda złotych, nie zmieniła podejścia do wydatków sponsoringowych, pomimo tego, że pilnie potrzebowała planu naprawczego i natychmiastowego wstrzymania szeregu wydatków" - podała Grupa Azoty.

Audyty badają pracę spółek w ostatnich latach

W komunikacie podano także, że w grupie kapitałowej trwają obecnie "audyty w zakresie funkcjonowania spółek z grupy w ostatnich latach". Spółka wyjaśniła, że mają związek m.in. z "rekordowymi poziomami strat", jakie grupa odnotowywała od IV kwartału 2022 roku, "brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych, realizowanymi inwestycjami oraz zawieranymi umowami".

"W wyniku tych kontroli Grupa Azoty złożyła pierwsze zawiadomienia do prokuratury, które dotyczyły m.in. Polskiej Fundacji Narodowej, umów o zakazie konkurencji oraz umów sponsoringowo-reklamowych zawieranych przez Grupę Azoty S.A." - podano.

Grupa Azoty złożyła już zawiadomienie do prokuratury na początku września. Zawiadomienie dotyczyło także obszaru umów sponsoringowo-reklamowych. W zawiadomieniu wskazano, że umowy były zawierane pomimo wstrzymania wydatków niekrytycznych z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki oraz z naruszeniem wewnętrznych procedur i przepisów prawa, co miało doprowadzić do powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 7,5 mln złotych w roku 2023.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.