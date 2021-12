To był naprawdę wyjątkowy koncert: zimowa sceneria, eleganckie czarne stroje z czerwonymi pióropuszami i 25-ciu muzyków. Górnicza orkiestra dęta z Bełchatowa w piątek (10 grudnia) wystąpiła pod oknami szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Górnicza orkiestra dęta z Bełchatowa / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Muzycy zagrali dla dzieci, które chorują na COVID-19 i przebywają w szpitalnych izolatkach. Dziś takich maluchów było ośmioro, ale dźwięki przyciągnęły także innych małych pacjentów, którzy z otwartymi buziami słuchali i oglądali zimowy występ górników.

Muzykoterapia jest formą leczenia wielu chorób, a taka muzyka, jak dziś - to jest absolutnie genialne wsparcie psychologiczna dla samotności dzieci w ich pojedynczych pokojach, z których nie mogą wychodzić - podkreśla kierownik Kliniki Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - prof. Krzysztof Zeman.

Dzieci chore na Covid-19 są, co prawda z rodzicami, ale w pełnej izolacji. Jeśli, zaś, chodzi o sytuację pandemiczną, to ciągle przybywa nam pacjentów, którzy mają choroby przewlekłe, wymagające specjalistycznej opieki i są zarażone koronawirusem. Naszą rolą, jako Instytutu, jest im zapewnić właściwą opiekę, pomimo zarażenia tym wirusem. Są też dzieci, które przybywają do nas, jako następstwo przebytego Covid-u i w tej chwili obserwujemy bardzo szybko rosnącą falę kolejnych przypadków PIMS-u (zespół powikłań u dzieci po przechorowaniu Covid-19 - przyp. red.)

Z najnowszych obserwacji lekarzy-pediatrów wynika, że w aktualnej fali koronawirusa, chorują coraz młodsze dzieci i skraca się czas od przechorowania do powikłań.

Górnicy z Kopalni Bełchatów co roku odwiedzają małych pacjentów w szpitalu ICZMP w Łodzi /Agnieszka Wyderka /RMF FM





Plenerowy występ był ważny także dla górników. Cieszymy się, że chociaż w taki sposób możemy wesprzeć tutaj dzieci - mówi kapelmistrz Orkiestry Zakładowej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - Damian Krata. To miłe, że Kopalnia też może dołożyć cegiełkę do zdrowienia dzieci. Widzimy, że oni machają, cieszą się, więc dla nich również to jest pozytywna rzecz.

Górnicy z Kopalni Bełchatów co roku odwiedzają małych pacjentów w szpitalu ICZMP w Łodzi. Pandemia spowodowała, że w ubiegłym roku w ogóle nie mogli spotkać się z dziećmi. Tym razem wizyta odbywała się z zachowaniem dystansu społecznego i orkiestrowi muzycy musieli wystąpić na dworze. W tych nadzwyczajnych okolicznościach święty Mikołaj przekazał prezenty dla dzieci pracownikom szpitala.