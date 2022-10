63,4 proc. Polaków uważa, że zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tys. to dobry pomysł – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Większość uczestników badania uważa ponadto, że to Stany Zjednoczone są naszym głównym sojusznikiem wojskowym.

Ćwiczenia NIEDŹWIEDŹ-22 z udziałem pododdziałów wszystkich jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 20 września na poligonie w Nowej Dębie. / Darek Delmanowicz / PAP Wojsko Polskie liczy obecnie około 110 tys. żołnierzy zawodowych i ponad 30 tys. żołnierzy Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej deklaruje chęć zwiększenia liczby mundurowych do 300 tys. 27,5 proc. respondentów uważa, że to zdecydowanie dobra decyzja. Więcej, bo 35,9 proc. ocenia ją raczej dobrze. Mniejszy odsetek badanych ma odmienne zdanie: 15,3 proc. uczestników badania sądzi, że ten pomysł jest raczej zły, a 7,2 proc. - zdecydowanie zły. 14,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii. / RMF24 Największe poparcie w sprawie zwiększania liczebności polskiej armii deklarują wyborcy obozu rządzącego. Pomysł ten pozytywnie ocenia 84 proc. osób opowiadających się za Prawem i Sprawiedliwością (58 proc. wybrało odpowiedź zdecydowanie dobrze, a 26 proc. wybrało odpowiedź raczej dobrze). Nikt spośród wyborców PiS-u nie wyraził sprzeciwu wobec tej propozycji. Większe wydatki na zbrojenia Polska od przyszłego roku ma także zwiększyć wydatki na zbrojenia do 3 proc. PKB, czyli około 90 mld zł. Badacze zapytali respondentów, czy ich zdaniem nasz kraj powinien zdecydować się na takie rozwiązanie, nawet jeżeli oznaczałoby ono konieczność cięć wydatków na inne cele lub zaciągnięcie nowego długu. Najwięcej, czyli 29 proc. osób wybrało odpowiedź raczej tak, a 19,6 proc. badanych - zdecydowanie tak. Według 22,5 proc. uczestników analizy raczej nie jest to dobry pomysł, a 16,7 proc. wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. 12,2 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania. / RMF24 Wojskowi sojusznicy Polski Najwięcej Polaków uważa, że to USA są głównym sojusznikiem wojskowym Polski. Taką odpowiedź wybrało aż 73,4 proc. badanych. Później znalazły się Wielka Brytania - 5,7 proc., Niemcy - 2,3 proc. i Ukraina - 2 proc. Nikt nie wskazał w tym kontekście na Francję, a 5,8 proc. badanych wytypowało inny, nieuwzględniony przez badaczy w zestawieniu kraj. Wysoki jest także odsetek osób, które nie wiedziały, jaki kraj wytypować. Tak odpowiedziało 10,8 proc. respondentów. / RMF24 Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 października 2022 roku na grupie 1000 osób metodą mieszaną - CATI (wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon) i CAWI (ankieta online). Informacje z Polski: Rusza liga siatkarek. Faworyci ci sami co przed rokiem

