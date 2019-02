"Ja wiem, że zrywając wywiad, popełniłem błąd polityczny, wizerunkowy, ale mam to w nosie" - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W ten sposób odniósł się do przerwanej przez niego Porannej rozmowy w RMF FM. Polityk demonstracyjnie wyszedł ze studia po pytaniu Roberta Mazurka o pieniądze dla Europejskiego Centrum Solidarności.

Piotr Gliński demonstracyjnie opuszcza studio RMF FM po pytaniu o pieniądze dla ECS /Zrzut ekranu /

